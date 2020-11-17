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Новости > Кипрский митрополит считает, что отмена Фанаром патриаршей грамоты 1686 года – недействительна

Кипрский митрополит считает, что отмена Фанаром патриаршей грамоты 1686 года – недействительна

Александра Кудрявцева
16.11.20 20:00
742
Кипрский митрополит считает, что отмена Фанаром патриаршей грамоты 1686 года – недействительна
Главное: Книга «Современный украинский вопрос и его решение согласно с божественными и священными канонами» посвящена исследованию и анализу исторических фактов и канонических документов по «украинскому церковному вопросу».
 
Детали: Митрополит Киккский и Тилирийский Кипрской Православной Церкви Никифор считает, что отмена Патриаршей грамоты 1686 и присвоение Константинопольским Патриархатом юрисдикционного права на церковную территорию Украины является недействительной.
 
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ.
 
В опубликованных выводах из книги митрополита Никифора, вышедшей недавно под названием «Современный украинский вопрос и его решение согласно с божественными и священными канонами» утверждается, что отмена Патриаршей грамоты 1686 года является «односторонним, самовольным, антиканоническим, а соответственно и недействительным» действием Фанара.
 
Митрополит Никифор подчеркивает, что «церковное сознание Вселенского Патриархата и Русской Церкви, а также и всеправославное вселенское сознание (то есть, всех Поместных Православных автокефальных Церквей) всегда без сомнений и колебаний принимали тот факт, что Православная Церковь в Украине находилась в течение последних 332 лет (1686 - 2018) под церковной юрисдикцией православного Московского Патриархата и была ее канонической территорией».
 
Иерарх Кипрской Церкви напоминает, что «это всеправославное церковное сознание проявлялось постоянно, без возражений и предостережений, через всеправославные сослужения и мероприятия, в ходе мирных визитов, а также на международных конференциях и многих других мероприятиях».
 
Книга «Современный украинский вопрос и его решение согласно с божественными и священными канонами» посвящена исследованию и анализу исторических фактов и канонических документов по «украинскому церковному вопросу», ставшему сегодня причиной кризиса в мировом Православии в связи с недавними действиями Константинопольского Патриархата в Украине. Книга состоит из 233 страниц, из которых непосредственно текст исследования занимает 191 страницу.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о том, что приносит пользу и богатому и бедному.

Тэги: Кипрская Церковь

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