Спустя 10 дней протестов президент Кыргызстана принял непростое решение

Главное: Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. Он объяснил, что не хоет войти в историю как глава государства, проливший кровь собственных граждан.

Детали: Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Как сообщает пресс-служба главы государства, он назвал ситуацию в стране напряженной. «Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженности», — заявил он, подчеркнув, что «агрессия не утихает» и «ситуация близка к двустороннему конфликту».

Он объяснил, что в случае продолжения противостояния неизбежно «прольется кровь».

Призвав участников процесса не поддаваться на провокации, Жээнбеков отметил, что не держится за власть. «Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому я принял решение уйти в отставку», — заключил президент.

В тему: Как сообщают СМИ, политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября. Он начался с протестов против итогов выборов в парламент Кыргызстана 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16 участвовавших в избирательной кампании. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными.