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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг монахов

Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг монахов

Александра Кудрявцева
12.10.20 11:34
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Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг монахов

Главное: Монахи не только заботятся о своем спасении, но и переживают и делают все, чтобы мы, люди, которые живем в миру, меньше грешили. Об этом рассказал Митрополит Онуфрий.

Детали: Никого не нужно осуждать и особенно — монаха, падение которого видят все, а покаяние и исправление — только Бог.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

"С помощью поста и молитвы монах заставляет себя отвернуться от своих немощей и страстей и творить волю Божию, Монах понуждает себя творить Божьи заповеди, которые приносят пользу и ему, и людям, которые живут в мире. Монахи не только заботятся о своем спасении, но и переживают и делают все, чтобы мы, люди, которые живем в миру, меньше грешили или не грешили«,— отметил Митрополит Онуфрий.

По словам Предстоятеля, монах должен достичь определенного уровня духовной чистоты и совершенства перед тем, как брать на себя подвиг заботы о живущих в миру людях.

В качестве примера Блаженнейший рассказал историю о монахе по имени Виталий, который пришел в монастырь юношей и спустя много лет, когда ему исполнилось 60, покинул обитель и поселился в городе Александрия.

«Он стал совершать необычный подвиг — целый день он работал, тратил небольшую сумму из заработанного на пропитание, а остальное приносил блудницам. Он отдавал деньги блуднице и просил: „Хоть сегодня не греши, сохрани себя от греха хоть на один день“. Блудница ложилась спать, а он становился в углу и тихонько всю ночь молился, чтобы Бог помог этому человеку оставить грех. И так он ходил из одного дома блудницы в другой», — рассказал Предстоятель.

Он добавил, что все жители Александрии осуждали монаха и упрекали в лицо тем, что он столько лет прожил в монастыре, а сейчас ходит по блудницам. Одна блудница хотела защитить монаха и рассказать правду, но, когда открыла уста, впала в беснование.

«Все его осуждали, говорили очень много плохих слов, но он все терпел и продолжал совершать свой подвиг, — продолжил рассказ Архипастырь. — Наконец пришел час его кончины и он преставился ко Господу в своей маленькой хижине. Но за несколько дней до этого, когда он на рассвете вышел из дома одной блудницы, его встретил распутный юноша, который тоже ходил по блудницам, но с другими намерениями. Юноша подошел к святому Виталию и ударил его в лицо со словами: „Окаянный монах, почему ты ходишь по блудницам и хулишь имя Христово?“ Монах ответил ему: „За то, что ты меня ударил, ты получишь такой удар, от которого сбежится вся Александрия“. В день смерти монаха к юноше подошел эфиоп, ударил его в лицо и сказал: „Прими этот удар — его тебе прислал монах Виталий“. Юноша стал бесноваться, кричать, рвать на себе одежду и волосы. Посмотреть на это сбежались все люди».

Юноша попросил отвести его к монаху, но тот был уже мертв, добавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Он в слезах припал к телу монаха и стал просить у него прощения — и тут же исцелился. Блудницы, которых монах Виталий удерживал от греха, услышали о его смерти и стали рассказывать всем о том святом подвиге, который он совершал. В руке у монаха Виталия была записка: „Мужи александрийские, не судите никого, пока не придет Праведный Судия, Который знает все сокровенное сердца человеческого“. Люди, которые осуждали и упрекали его, стали каяться и просить прощения», — завершил рассказ Предстоятель.

Он отметил, что тайные подвиги монахов скрыты для глаз обычных людей.

«Никого не надо осуждать в своей жизни, особенно монаха. Потому что падение его видят все, и даже делают из него больше, чем оно есть на самом деле. А его покаяние, исправление видит только Бог. Пусть Господь помогает нам самим беречься от греха, никого не осуждать, жить в благочестии и чистоте — и Бог будет с нами», —заключил Предстоятель.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность создания иллюзии успеха в соцсетях.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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