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Рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю в одном из фастфудов Чернигова

Александр Панько
27.08.20 14:56
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Рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю в одном из фастфудов Чернигова

Главное: В Чернигове преступник изнасиловал несовершеннолетнюю девушку прямо в туалете ресторана быстрого питания.

Детали: Полицейские расследуют уголовное производство по факту изнасилования несовершеннолетней девушки. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, утром 27 августа в местный отдел полиции поступило сообщение, что в одном из ресторанов в центре города мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию.

Наряд роты полиции особого назначения прибыл мгновенно, ведь нес службу неподалеку. Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее он отбывал наказание за имущественное преступление.

Открыто уголовное производство по статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица. Ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

В тему: 3 октября 2008 года в школе № 251 на улице Милославской в Киеве неизвестный изнасиловал шестиклассницу прямо в школьном туалете. Впоследствии выяснилось, что это все досужие домыслы местных жителей.

Тэги: изнасилование, ресторан, криминал, туалет, Чернигов, новости Украины

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