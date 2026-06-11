Производитель Patriot сделал тревожное заявление о поставках ракет

Американская компания Lockheed Martin не может гарантировать союзникам США конкретные сроки поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн, сообщает Financial Times.

По его словам, компания активно работает над увеличением выпуска ракет PAC-3. В то же время дефицит этой продукции значительно усилился из-за войны с Ираном.

В то же время во время общения с журналистами на Берлинском авиасалоне ILA Данн заявил, что ситуация вызывает беспокойство среди союзников США, в частности Германии, Японии, Польши, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые используют системы Patriot.

В то же время он добавил, что новые производственные мощности «очевидно, позволят удовлетворить потребности многих пользователей в более сжатые сроки», однако окончательное распределение ракет зависит не от компании.

«Очевидно, сейчас звучит много заявлений от Пентагона относительно того, как они планируют менять очередность, реорганизовывать то, кто первым получит ракеты. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в приоритетном списке. Мы ничего из этого не контролируем», — отметил Данн.

При этом руководитель ракетного подразделения Lockheed Martin Пола Гартли заявила, что во время встреч с представителями иностранных правительств все чаще сталкивается со скептическим отношением к американским оборонным подрядчикам.

«Их возмущает то, что иногда случаются задержки и отсутствие необходимой продукции, а порой возникает недовольство правительством. Я понимаю это разочарование», — сказала она.

Напомним, Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot.