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Новости > У семьи замминистра юстиции Кравченко нашли квартиры на $400 тыс.

У семьи замминистра юстиции Кравченко нашли квартиры на $400 тыс.

Александр Панько
11.06.26 15:31
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У семьи замминистра юстиции Кравченко нашли квартиры на $400 тыс.

Семья замминистра юстиции Украины Людмилы Кравченко за последние несколько лет стала владельцем трех квартир в жилых комплексах бизнес-класса в Киеве общей рыночной стоимостью около 400 тысяч долларов. В то же время , журналисты обратили внимание на обстоятельства приватизации служебного жилья членами семьи должностной лица и на карьерные связи ее родственников с Министерством юстиции.

Самые дорогие приобретения были оформлены на мать чиновницы Ольгу Алексеенко и мужа Владимира Кравченко. Согласно обнародованным данным, в январе 2021 года мать замминистра приобрела квартиру площадью 95 квадратных метров в жилом комплексе «Покровский Посад» в центре Киева. В документах стоимость жилья составляла 4,4 млн. гривен, что на тот момент соответствовало примерно 57 тысячам долларов. Уже через год квартира перешла в дочь должностной лица Анастасии Кравченко по договору дарения.

Следующую квартиру Ольга Алексеенко купила в 2023 году в жилом комплексе Manhattan City. Речь идет о помещении площадью 52,5 квадратного метра. К моменту заключения сделки рыночная стоимость аналогичных квартир в этом комплексе оценивалась примерно в 90 тысяч долларов. В то же время официально покупку оформили за 1,4 млн гривен, что соответствовало около 38 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

Третья квартира появилась у семьи в мае 2024 года. Муж замминистра Владимир Кравченко приобрел имущественные права на жилье площадью почти 80 квадратных метров в ЖК «Шевченковский» на улице Златоустовской в столице. По оценкам журналистов, рыночная стоимость такого объекта на момент сделки могла достигать 160 тысяч долларов. Однако в декларации за 2025 год отмечено, что за квартиру было уплачено чуть больше двух миллионов гривен.

Особое внимание привлекла история со служебным жильем в селе Гатное под Киевом. Квартиру площадью 95 квадратных метров семья приватизировала в 2021 году. Поскольку другие члены семьи уже использовали право на бесплатную приватизацию, к процедуре привлекли брата чиновника Сергея Алексеенко. В результате именно он и Владимир Кравченко стали совладельцами недвижимости. По информации журналистов, за переизбыток площади, который составлял почти половину квартиры, государству доплатили всего 10 гривен.

В материале отмечается, что во время приватизации Сергей Алексеенко и Людмила Кравченко не декларировали друг друга как членов семьи. Во время общения с журналистами брат чиновника сначала не смог вспомнить подробности приватизации, а впоследствии отказался от детальных комментариев.

Кроме сделок с недвижимостью, журналисты обнаружили ряд профессиональных связей между семьей чиновницы и Министерством юстиции. В 2020 году общественная организация, в которую входила дочь должностной лица Анастасия Кравченко, подписала меморандум о сотрудничестве с Минюстом. Спустя несколько лет она получала заработную плату в этом же ведомстве.

Еще одним фигурантом материала стал Торнике Угрехелидзе, который на момент помолвки с дочерью служащей работал в Департаменте публичного права Министерства юстиции. Именно это подразделение тогда возглавляла Людмила Кравченко. Позже Угрехелидзе перешел в Министерство цифровой трансформации, где вошел в состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков.

Брат замминистра Сергей Алексеенко также долгое время работал в структурах, подчиненных Минюсту. С 2017 по 2023 он занимал должность инспектора в Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы.

Людмила Кравченко работает на государственной службе многие годы. До назначения замминистра юстиции она возглавляла департаменты в Министерстве юстиции, Министерстве инфраструктуры и Министерстве социальной политики. На момент публикации материала ответа на запрос о приобретении недвижимости членами семьи и других обстоятельств от должностной лица журналисты не получили.

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