За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

В Верховной Раде рассматривают законодательные инициативы, впервые в Украине предусматривающие отдельную ответственность за сталкинг — навязчивое преследование человека, нежелательные контакты, слежка, регулярные сообщения, звонки и киберпреследования. В случае принятия соответствующих законопроектов, нарушителям может грозить штраф до 68 тысяч гривен, общественные работы, лишение свободы или лишение свободы сроком до четырех лет.

По данным украинских СМИ, новые нормы должны закрыть пробел в законодательстве, поскольку в настоящее время многие случаи систематического преследования не подпадают под отдельную правовую квалификацию. Речь идет о ситуациях, когда один человек навязчиво контролирует другого, регулярно звонит по телефону, отправляет сообщения, следит за передвижением, собирает персональную информацию или создает психологическое давление через социальные сети и цифровые платформы.

Законодатели предлагают определить сталкинг как повторяющуюся форму нежелательного поведения, вызывающего у потерпевшего лица чувство страха, опасности или существенный психологический дискомфорт. Отдельное внимание планируется уделить киберсталкингу, который в последние годы стал одним из самых распространенных видов преследования через развитие социальных сетей, мессенджеров и цифровых сервисов.

Проекты законов предусматривают несколько видов наказания в зависимости от тяжести правонарушения. За базовые нарушения могут быть назначены штрафы, общественные работы или ограничение свободы. Если преследование сопровождается угрозами, осуществляется в отношении несовершеннолетних, бывших партнеров или имеет систематический характер с тяжелыми последствиями для потерпевшего, наказание может быть усилено до лишения свободы сроком до четырех лет.

Вопрос криминализации сталкинга активно обсуждается во многих странах мира. Подобные нормы уже действуют в США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции и ряде других государств. Там преследование рассматривается как отдельная форма психологического насилия, которая может представлять серьезную угрозу безопасности человека.

Эксперты по вопросам прав человека и цифровой безопасности отмечают, что развитие технологий значительно расширило возможности для незаконной слежки и навязчивого контроля. Использование социальных сетей, геолокации, мессенджеров и открытых баз данных позволяет преследователям собирать значительные объемы информации о потенциальных жертвах.

Ожидается, что в случае принятия законодательных изменений, правоохранительные органы получат дополнительные инструменты для реагирования на такие правонарушения.

Для подтверждения фактов сталкинга могут использоваться электронные сообщения, записи звонков, скриншоты переписки, видеоматериалы и другие цифровые доказательства.