Стало известно об ударах Flamingo по Чебоксарам

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался военными успехами. По его словам, наши ракеты Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который поставляет военным России компоненты для БПЛА и ракет.

Информируется: «Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!».

Также известно о поражении нефтеперерабатывающего завода «Куйбышевский» в Самарском регионе.

Сообщается: «Расстояние от линии фронта – более 900 километров. Благодарен воинам ССО, СБС и ГУР».

Добавляется, что были поражены два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 километров.

Ранее мы писали, что Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет.