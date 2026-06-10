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Новости > Эксперты оценили шансы США высадиться на Луну в 2028-м году

Эксперты оценили шансы США высадиться на Луну в 2028-м году

Александр Панько
10.06.26 13:17
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Эксперты оценили шансы США высадиться на Луну в 2028-м году

Эксперты полагают, что США вряд ли смогу высадиться на Луну в 2028-м году, пишет издание The New York Times. Как известно, такие планы в рамках миссии Artemis IV озвучили в NASA.

Ведущий аналитик и руководитель отдела космической политики в некоммерческом Планетарном обществе Кейси Драйер сказал: «Думаю, что я и большинство других людей сочли бы эту дату нереалистичной».

В то же время, по словам экс-директора коммерческого космического подразделения NASA Фила Макалистера, высадка на Луну через год – нереальна.

Подобного же мнения придерживается заместитель директора Проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

В публикации говорится, что такой скептицизм специалистов объясняется тем, что успех миссии во многом зависит от решений главы SpaceX Илона Маска и основателя Blue Origin Джеффа Безоса.

Добавляется, что ни одна из этих компаний не завершила разработку лунного посадочного модуля. Космический корабль SpaceX Starship неоднократно выходил из строя во время испытательных полетов, а ракета New Glenn Blue Origin взорвалась и повредила единственную стартовую площадку компании.

Резюмируется, что внешние факторы, такие как погодные катаклизмы или очередной шатдаун правительства, могут повлиять на этот график.

Ранее космонавт рассказал о проблеме с полетом человека на Марс.

Тэги: мир, NASA, космос, наука, Луна, технологии

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