Цены на шоколад в мире могут вырасти

Из-за ситуации в Ормузском проливе в мире может подорожать шоколад. Об этом сказал индонезийский экономист из Центра экономических и правовых исследований Виллиус Прадойоно.

Индонезия входит в число крупнейших производителей какао в Азии.

Специалист отметил следующее: «Если рост цен на какао сохранится в течение нескольких месяцев, это неизбежно скажется на стоимости шоколада и другой кондитерской продукции на мировых рынках».

Также добавляется, что увеличение экспортных цен на какао связано не только с сокращением предложения со стороны крупных производителей, но и с ростом расходов на перевозку, страхование и топливо после закрытия Ормузского пролива.

Указывается на то, что производители могут столкнуться с удорожанием импортного сырья, поскольку какао остается одним из ключевых компонентов шоколадной продукции.

Было сказано: «Какао является глобальным товаром, поэтому любые перебои в поставках или рост транспортных расходов довольно быстро отражаются на конечной цене для производителей и потребителей».

До этого министерство торговли Индонезии анонсировало, что базовая экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,53% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3 511 доллар за тонну. Представитель ведомства Томми Андана в беседе с журналистами связал подорожание с закрытием Ормузского пролива, которое привело к росту затрат на логистику, страхование и топливо.

Ранее бразильцы сообщили о пользе темного шоколада для сердца.