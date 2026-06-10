Зеленский прокомментировал налеты россиян с начала недели

С начала этой недели Россия продолжает массированно атаковать нашу страну. Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сказал: «С начала недели 11 наших регионов были под ударами: за неполные трое суток россияне применили против Украины почти 530 дронов и две управляемые авиационные ракеты».

Добавляется: «В список новых побед Россия добавила контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, сельскохозяйственные предприятия, объекты железной дороги, энергетики, и больше всего – обычных жилых домов. Десятки людей были ранены».

Указывается также, что ежедневная дипломатическая работа нашей страны должна быть направлена на укрепление защиты неба.

Отмечается: «На днях было много международных встреч и переговоров по ПВО, и важно обеспечить реализацию всех договоренностей, прежде всего по PURL. Еще больше может решиться на саммитах G7 и НАТО».

Ранее мы писали, что Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет.