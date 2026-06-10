Эрдоган набросился с критикой на Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес Израиля. Озвучил громкие обвинения.

Политик сказал: «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его преступная сеть своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции».

Подчеркивается: «Сирия и Ливан – два независимых государства, но в то же время они являются частью географии нашей любви и братства. Дамаск и Бейрут – два братских города Стамбула. Безопасность Турции начинается не только от Хатая, но и от Алеппо, Дамаска и Бейрута».

Кроме этого глава государства обвиняет Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе вывести свои силы с ливанской территории.

Уверяется, что действия израильской стороны способствуют дальнейшей дестабилизации региона.

Отмечается, что Израиль одновременно предпринимает шаги, направленные на усиление нестабильности в Восточном Средиземноморье и ряде африканских государств.

Резюмируется, что международное сообщество должно более внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и не допустить дальнейшей эскалации.

Ранее Трамп рассказал о жестком ультиматуме для Нетаньяху.