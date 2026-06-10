Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Эрдоган набросился с критикой на Израиль

Эрдоган набросился с критикой на Израиль

Агата Кловская
10.06.26 15:36
144
Эрдоган набросился с критикой на Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес Израиля. Озвучил громкие обвинения.

Политик сказал: «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его преступная сеть своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции».

Подчеркивается: «Сирия и Ливан – два независимых государства, но в то же время они являются частью географии нашей любви и братства. Дамаск и Бейрут – два братских города Стамбула. Безопасность Турции начинается не только от Хатая, но и от Алеппо, Дамаска и Бейрута».

Кроме этого глава государства обвиняет Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе вывести свои силы с ливанской территории.

Уверяется, что действия израильской стороны способствуют дальнейшей дестабилизации региона.

Отмечается, что Израиль одновременно предпринимает шаги, направленные на усиление нестабильности в Восточном Средиземноморье и ряде африканских государств.

Резюмируется, что международное сообщество должно более внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и не допустить дальнейшей эскалации.

Ранее Трамп рассказал о жестком ультиматуме для Нетаньяху.

Тэги: мир, война

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.06.26 16:53

Мадьяр сделал неприятное заявление по поводу членства Украины в ЕС

10.06.26 16:46

Ученые назвали овощи и фрукты, особенно полезные для здоровья сердца

10.06.26 16:15

Украинцам рассказали о погоде на 11 июня

10.06.26 15:40

ВСУ унижают российскую армию прямо у нас на глазах, — WELT

10.06.26 15:18

Стубб призвал Европу к дипломатическому диалогу с Путиным

10.06.26 14:56

Стало известно об ударах Flamingo по Чебоксарам

10.06.26 14:50

Трамп разгневался на Иран с новой силой

10.06.26 14:43

В Украине отчислили десятки тысяч студентов, имевших отсрочку от мобилизации

10.06.26 14:16

Зеленский прокомментировал налеты россиян с начала недели

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

09.06.26 09:23

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 9 июня

08.06.26 16:13

СМИ сообщили, кого Трамп выбрал посредником по Украине

08.06.26 10:57

Киев начал операцию по принуждению РФ к миру, — СМИ

08.06.26 10:40

Абрамович возил в Россию сигнал Зеленского о готовности встретиться с Путиным, — FT

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 01:09

Рубио сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

04.06.26 05:46

Рютте заявил, что Россия не собирается заканчивать войну

04.06.26 07:57

Зеленский обещает масштабировать удары по России

04.06.26 05:39

Венгрия хочет организовать переговоры Украины и России

Фото и Видео
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди