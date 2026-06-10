Украинцам рассказали о погоде на 11 июня

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в четверг, 11 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что на западе и юго-востоке пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории нашей страны будет сухо.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 23-28 тепла.

В Киеве будет без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.

Ранее климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века.