Мадьяр сделал неприятное заявление по поводу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал неприятное заявление. Говорит, что его страна выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Было сказано: «Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении».

Добавляется также, что вступление нашей страны в ЕС проблематично из-за продолжающейся войны.

Указывается, что нашей стране придется пройти еще долгий путь, прежде чем Брюссель сможет принять решение о членстве.

Ранее Мадьяр предложил Зеленскому встретиться на Закарпатье.