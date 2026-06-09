Путин потерял адекватность

Я думаю, фактор потери адекватности Путиным откровенно недооценен. Вы думаете, он только на публику играет полностью оторванного от действительности сумасшедшего, а за закрытой дверью получает вполне объективную информацию и принимает адекватные решения?

Поверьте человеку, пережившему это в СССР, так не бывает.

Информацию диктатор получает обезображенную, решение принимает соответствующие, а те, кому эти решения приходится выполнять, обязательно вводят поправки — как на заведомую ошибочность директив, так и на то, что об исполнении всегда можно соврать.