Путин потерял адекватность

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине
У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»
Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД
Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 9 июня
СМИ сообщили, кого Трамп выбрал посредником по Украине
Киев начал операцию по принуждению РФ к миру, — СМИ
Абрамович возил в Россию сигнал Зеленского о готовности встретиться с Путиным, — FT
В Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу окончания войны
В Кремле отреагировали на письмо Зеленского
В Киеве при осмотре посылки на почте произошел взрыв, есть погибший