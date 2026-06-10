Рада существенно увеличила расходы на ВСУ

Верховная Рада проголосовала важное решение. Парламент принял во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет на 2026-й год, которые направлены в первую очередь на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен.

За документ проголосовали 242 народных депутата, 19 были против и 17 воздержались.

Как стало известно, принятыми изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 вырастут на 2 триллиона 291 миллиарда гривен.

С учетом проекта изменений доходы составят почти 5 триллионов 196 миллиардов гривен благодаря трем источникам: финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) на 2 триллиона 221 миллиард гривен, дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС Ukraine Facility) на 47,7 миллиарда гривен, а также увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военных на 22,6 миллиардов гривен.

Ранее мы писали, что Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет.