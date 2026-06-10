В ООН сделали жуткое заявление по поводу голода в мире

В ООН бьют тревогу. Ситуация с продовольствием в мире ухудшается.

Так, Всемирная продовольственная программа ООН, столкнувшись со значительным сокращением финансирования на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вынуждена забирать у голодающих, чтобы накормить умирающих от голода.

Об этом сказал исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.

Еще весной организация предупреждала о том, что при продолжении конфликта к концу июня многие люди могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

Теперь, увы, данный сценарий начинает реализовываться.

Эксперты отмечают, ситуация стала катастрофическим сочетанием для организации, которая уже вынуждена принимать немыслимые решения из-за значительного сокращения финансирования.

Чиновник рассказал: «Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать продовольствие тем, кто умирает от голода».

При этом добавляется, что даже если Ормузский пролив откроется завтра, последствия ситуации будет ощущаться еще очень долго.

В ООН призвали богатые страны активизироваться и попытаться смягчить последствия кризиса для наиболее уязвимых слоев населения.

Ранее генсек ООН назвал «красную черту» для человечества.