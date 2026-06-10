ВСУ удвоили безвозвратные потери россиян с 2024-го

В среднем российские войска в 2026 году теряют на фронте около 9 тысяч погибших в месяц, или примерно 300 человек в день. Соответствующие подсчёты привёл эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге на основе данных бюджетов регионов РФ.

По бюджетной статистике субъектов РФ, выплачивающих компенсации за погибших военнослужащих, рекордные потери российская армия понесла в августе и декабре прошлого года — более 12 тысяч человек в месяц. По сравнению с началом 2024 года количество погибших на фронте выросло примерно вдвое — тогда речь шла о около 4 тысячах в месяц.

По оценке Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери российской армии, включая раненых, на начало 2026 года достигли 1,198 млн человек.

По данным CSIS, за четыре года войны армия РФ потеряла в 17 раз больше военнослужащих, чем советские войска в Афганистане, в 11 раз больше, чем во время обеих Чеченских войн, и в 5 раз больше, чем во всех войнах, в которых участвовали Россия и СССР после 1945 года. Из общих потерь до 325 тысяч человек — погибшие, что равно населению таких городов, как Смоленск, Белгород или Чита.

Несмотря на это, за прошедшие два года российские войска смогли расширить контроль лишь на 8,4 тыс. кв. км: 0,6% территории Украины в 2024 году и ещё 0,8% в 2025-м. Также в 2026 году армия РФ впервые за три года начала терять территории — 116 кв. км в апреле и 281,1 кв. км в мае, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Напомним, с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 377 510 человек (+1190 за сутки).