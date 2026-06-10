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Новости > Украину накрыла новая волна отключений электричества – текущая ситуация

Украину накрыла новая волна отключений электричества – текущая ситуация

Александр Панько
10.06.26 12:13
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Украину накрыла новая волна отключений электричества – текущая ситуация

В среду, 10 июня, в Украине по причине новых ударов россиян по объектам гражданской энергетической инфраструктуры, снова отключают электричество. О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Там говорят, что на утро были обесточенные потребители в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Добавляется, что везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также информируется, что сейчас потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. На 9-30 утра оно было на том же уровне, что и в предыдущий день, во вторник.

Украинцев просят перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы промышленных солнечных электростанций с 10-00 до 16-00. Существует необходимость в бережном энергопотреблении в вечерние часы с 18-00 до 22-00.

Ранее украинцам поведали о текущих проблемах с электричеством.

Тэги: общество, война, регионы, электричество, новости Украины

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