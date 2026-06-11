Украинцам рассказали о погоде на 12 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в пятницу, 12 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что по стране, кроме крайнего запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Хмельницкой, днем и в большинстве северных, центральных, Николаевской и Одесской областях умеренные, местами ожидаются сильные дожди.

Ветер преимущественно южный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 23-28 тепла, в западных, Винницкой и Житомирской областях ночью плюс 9-14, днем 15-20 тепла.

В Киеве завтра ночью прогнозируется небольшой, днем умеренный дождь с грозой. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 23-25 тепла.

Ранее климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века.