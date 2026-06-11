Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцам рассказали о погоде на 12 июня

Украинцам рассказали о погоде на 12 июня

Александр Панько
11.06.26 14:58
121
Украинцам рассказали о погоде на 12 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в пятницу, 12 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что по стране, кроме крайнего запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Хмельницкой, днем и в большинстве северных, центральных, Николаевской и Одесской областях умеренные, местами ожидаются сильные дожди.

Ветер преимущественно южный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 23-28 тепла, в западных, Винницкой и Житомирской областях ночью плюс 9-14, днем 15-20 тепла.

В Киеве завтра ночью прогнозируется небольшой, днем умеренный дождь с грозой. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 23-25 тепла.

Ранее климатолог рассказала, какой может быть погода в Украине через четверть века.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.26 16:32

В Украине спрогнозировали падение ВВП

11.06.26 16:16

Мелони высказалась о переговорщике от Европы по Украине

11.06.26 15:47

Генсек ООН высказался о закрытии Ормузского пролива

11.06.26 15:40

Рютте поведал о важность Норвегии для НАТО

11.06.26 15:31

У семьи замминистра юстиции Кравченко нашли квартиры на $400 тыс.

11.06.26 15:28

Россию «выбросили» из больших шахмат

11.06.26 14:33

В Европе попытаются убедить Трампа поддержать переговоры с РФ, — СМИ

11.06.26 13:54

Производитель Patriot сделал тревожное заявление о поставках ракет

11.06.26 13:36

Трамп анонсировал прекращение атаки на Иран, — СМИ

11.06.26 15:31

У семьи замминистра юстиции Кравченко нашли квартиры на $400 тыс.

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

05.06.26 14:15

В Украине появится новый уникальный праздник

05.06.26 09:53

В Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные

06.06.26 13:40

Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

06.06.26 12:57

Сибига рассказал, где просчитался Путин

06.06.26 13:25

Сырский прокомментировал актуальную ситуацию на фронте

06.06.26 09:55

Зеленский рассказал, посетит ли саммит НАТО в Турции

06.06.26 11:59

Пол Маккартни: легендарному британскому музыканту покорился уникальный рекорд

06.06.26 09:08

Актуальная ситуация на фронте: за сутки произошло 215 боевых столкновений

Фото и Видео
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди