Мелони высказалась о переговорщике от Европы по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в палате депутатов национального парламента в преддверии европейского саммита 18-19 июня. Она высказалась о переговорщике от Европы по Украине.

Говорится: «Использование различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости. Реальная проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы».

Кроме этого указывается, что Европа должна содействовать условиям заключения мирного соглашения по Украине, работая над гарантиями ее безопасности и новой европейской архитектуре, которая обеспечит долгосрочную стабильность.

Добавляется: «Координация не означает делегирование полномочий. При любом серьезном сценарии мирного урегулирования между Украиной и Россией различные условия зависят от Европы, касаются Европы и влияют на Европу».

Резюмируется: «Наша твердость по отношению к России не должна перерасти в дипломатическую слепоту или самоизоляцию. Я продолжаю поднимать вопрос о необходимости для Европы инициировать совместное и прагматичное осмысление способов взаимодействия с Москвой».

Ранее Мелони объяснила, как Россию можно принудить к миру.