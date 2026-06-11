Генсек ООН высказался о закрытии Ормузского пролива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о закрытии Ормузского пролива. Он предупредил о последствиях.

Было сказано: «Ограничения прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и вокруг него привели к трудностям и нестабильности по всему миру».

Добавляется: «Даже при самом благоприятном сценарии последствия этих потрясений будут ощущаться многие месяцы, а больше всего пострадают развивающиеся страны».

Чиновник призвал добиться полного прекращения огня и восстановления свободы судоходства.

Ранее Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США.