Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки Ирана будут прекращены в ближайшее время. Как он отметил, высокопоставленные иранские чиновники звонили ему с просьбой остановить последнюю атаку. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает журналист Fox News Трей Ингст в своем посте в соцсети X.

По словам медийщика, он общался с Трампом во время того, как президент лично руководил военными действиями США против Ирана из ситуационного центра.

«Президент сказал мне, что сегодня вечером он непосредственно общался с иранскими официальными лицами, которые попросили его прекратить бомбардировки», — говорится в посте.

Согласно публикации, на момент разговора США уже выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk и нанесли воздушные удары истребителями. Ближайшая из целей находилась на расстоянии примерно 40 миль от Тегерана.

Во время разговора Трамп отметил, что удары вскоре прекратятся. В то же время он подчеркнул, что если иранцы не подпишут соглашение, «мы их разбомбим».

Также лидер США заявил журналисту Fox News, что это перемирие станет одним из тех, которые «чаще всего нарушали в истории».

Вместе с тем, CNN со ссылкой на своего корреспондента в Тегеране сообщает, что США уже начали новую волну атак.

Напомним, Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США.