В ЕС забили тревогу из-за угрозы массовой безработицы

Генеральный директор шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Мортен Вирод сделал мрачный прогноз. По его словам, ЕС угрожает массовая безработица.

Было сказано: «Я надеюсь, что нам не придется столкнуться с гораздо более крупным кризисом, что означает массовую безработицу. Это не должно быть необходимым условием для того, чтобы правильно понять эту срочность».

Добавляется: «Общему рынку или ЕС нужно избавиться от большего числа законов и не просто упрощать их, а отменять с целью развития общего рынка, что будет стимулировать экономический рост».

Эксперт полагает, что план ЕС по введению правил для снижения зависимости от иностранных технологий может иметь непредвиденные последствия и привести к росту затрат.

Указывается, что ЕС будет получать газ по более высокой цене и в 2027-м году, что повлияет на его конкурентоспособность.

Ранее в ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства.