Украинцам рассказали о погоде на 8 июня

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в понедельник, 8 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что завтра в нашей стране пройдут умеренные, а в северных, днем и в большинстве центральных областей местами значительные дожди с грозами. В западных, ночью в восточных областях, будет без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, на западе 10-15 тепла, днем плюс 20-25, на северо-востоке и востоке до 28 тепла.

В Киеве ожидается умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 21-23 тепла.

Ранее эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве.