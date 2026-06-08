Стубб вновь заговорил о переговорах Европы с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб высказался о перспективе переговоров Европы с Россией. Озвучил ряд заявлений.

Было сказано: «Наши отношения по очевидным причинам, скорее всего, уже не будут прежними. Но отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1,3 тысяч километров. Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения».

Также он добавил: «Да, я верю, что мы должны говорить с президентом России Владимиром Путиным. В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз, если это не удастся, то Евротройка, то есть Франция, Германия, Великобритания, а если и это не удастся, то мы должны искать другой формат».

Глава государства полагает, что переговоры с Россией Европа должна вести вместе с США, в то же время задаваясь вопросом, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины интересам Европы.

Указывается: «Если нет, а в определенных аспектах это и правда так, мы должны активно выступить. Но скоординировано».

При этом политик отметил, что не верит в нападение России на страны Балтии.

Резюмируется: «Я не понимаю, зачем России проверять, работает ли пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне».

Ранее Стубб привел интересные данные по поводу потерь России в Украине.