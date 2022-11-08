Нести любовь Божью от души к душе – В Одессе состоялась первая конференция сестер милосердия УПЦ

Главное: В Одессе в Марфо-Мариинской обители состоялась первая конференция сестер милосердия Украинской Православной Церкви.

Детали: Темой встречи делегаций сестер из Киева, Одессы, Черкасс, Харькова и Винницы стало миссионерство в военное время, помощь бедным, обездоленным, беженцам, сообщает Центр информации УПЦ.

Мероприятие было приурочено к юбилею — 175-летию Марфо-Мариинской (Стурдзовской) обители сестер милосердия в Одессе.

«Цель сестричества — привести человека к Богу, к покаянию. Без Бога человек — сирота, к какому бы социальному слою он не принадлежал. Он отдален от Бога, как от солнца, от благодати. Наша задача не осуждать, а привести до Христу, дать людям любовь. Эту задачу мы стремимся исполнить 9 лет», — поделился инициатор создания и духовник Марфо-Мариинских обителей протоиерей Иоанн Гориа.

За 8 лет служения в Одесской обители — 278 тыс розданных нательных крестиков и 219 тыс иконок, духовной литературы, Евангелия. Но одним из главных миссионерских итогов стало то, что тысячи человек исповедовались и приняли Таинство Причастия.

В докладах духовника Марфо-Мариинских обителей протоиерея Иоанна Гориа, старших сестер звучала впечатляющая статистика сестринских послушаний и эмоциональные рассказы о поистине чудесах веры.

«Военное время еще больше обострило общественные и духовные проблемы. И послушания сестер стали следовать буквально евангельским заветам: „ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне“ (Мф. 25:35-36)», — отметила старшая сестра одесского сестричества Наталья Гербовая.

Сестры Киева, Харькова, Черкасс и Одессы поделились опытом служения воинам, беженцам и пострадавшим от войны.

«Для людей, потерявших родных и близких, родной кров сестры милосердия стали на послушаниях „психологами в реабилитационных кабинетах“ под открытым небом. Сотни людей стоят в очередях рядом с Киевским и Дарницким железнодорожным вокзалами и Успенским собором в Харькове не только за горячим обедом и тёплыми вещами. Такие же очереди стоят за нательными крестиками, молитвословами. Мы кормим и поддерживаем людей, которые в отчаянии, злости, страхе. Многие потеряли жилье, родных. Когда обездоленные видят сестер, как будто Сам Господь присутствует между нами: люди подходят, плачут — и страх отступает», — рассказывают в сестричестве.

Одесский митрополит Агафангел отметил старшую сестру Наталью Гербовую и матушку Светлану Гориа орденами Украинской Православной Церкви.

«Епархии в Ровно, Хмельницком, Белой Церкви, Умани и другие епархии приглашают нас открыть Марфо-Мариинские сестричества, чтобы нести слово Божье от души к душе. Ведь как показывает опыт сестринского служения, именно открытая апостольская проповедь, как в первые времена христианства, остается самой верной формой христианского просвещения. Люди хотят быть с Богом. Их сердце стремится к этой радости, благодати и истинной любви», — подытожил отец Иоанн Гориа.

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