На Закарпатье православные волонтеры УПЦ кормят бездомных

Главное: На Закарпатье православная молодежь кормит бездомных.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молодежка Росвиговского кафедрального собора в честь Рождества Божьей Матери продолжает каждое воскресенье кормить бездомных Мукачева, в том числе в прилегающем к храму районе города.

Доброе дело молодые люди совершают вместе с руководителем молодежки — архидьяконом Дионисием (Гангур).

Как сообщалось ранее, духовенство епархии сдало кровь для раненых военных ВСУ.

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