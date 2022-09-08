Митрополит Алексий рассказал, как принимались решения на Соборе УПЦ

Главное: Соборные решения Украинской Православной Церкви, принятые в Феофании, стали результатом широкой дискуссии и учитывали разные мнения епископата, духовенства и верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Вознесенский и Первомайский Алексий сказал в интервью politica.com.uа.

«При обсуждении вопросов, связанных с каноническим статусом УПЦ, возникла определенная дискуссия, высказывались разные мнения. И это естественно, поскольку именно в обсуждениях формируется и кристаллизуется соборная позиция всей Церкви. Абсолютное большинство участников Собора твердо поддерживали внесение изменений в Устав УПЦ, выступали за прекращение поминовения имени патриарха Кирилла на богослужениях, за выход Предстоятеля УПЦ из состава Синода РПЦ. Но были и такие участники Собора, кто выступал против этих решений. Сторонников того, чтобы все осталось „по старинке“ было значительно меньше, но они были, об этом нужно говорить честно. И их мнение было услышано большинством, его не пренебрегли, с ним считались», — отметил владыка.

Он обратил внимание, что факт дискуссии, ее возможность подчеркивают соборный характер Церкви.

«В нашей Церкви судьбоносные решения принимаются не одним человеком — Предстоятелем, а совместно всеми — епископатом, духовенством и мирянами. И это очень важно, потому что именно так и проявляется соборность Церкви, которую мы исповедуем каждый раз в Символе веры», — сказал митрополит Алексий.

Архиерей отметил, что «все волновались в тот день, потому что он был историческим для всей Церкви, но впоследствии в общении со своими собратьями архиереями мне не раз приходилось слышать подтверждение того, что Дух Святой руководил всеми нами».

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