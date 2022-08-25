Тысячи паломников УПЦ идут крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру

Главное: Тысячи верующих Украинской Православной Церкви идут крестным ходом из Каменец-Подольского в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, участники крестного хода продолжают свое паломничество несмотря на действия местных активистов, которые не пускали верующих пройти через села Збаражского и Лановецкого районов на Тернопольщине.

«Крестный ход возвращается и обходит села по полевым дорогам. В два-три раза увеличивая маршрут без еды, без воды. На все проклятия паломники отвечают „Христос Воскресе“», — поделились в епархии 24 августа.

По данным епархии, в крестном ходе участвуют 7 тысяч паломников.

«Крестный ход к Почаеву разделился. Женщины и дети отправились к горе Почаевской автобусами от Тернопольской епархии. Они прошли более 20 км по августовской жаре и „боголюбивые“ галичанские христиане нигде не дали ни кружки воды... всюду препятствуя крестному шествию. Мужчины продолжат путь с иконами к Пресвятой Богородице пешком», — отметили в пресс-службе епархии.

Ранее, 23 августа, участникам молитвенного шествия не разрешили пройти через Волочиск Хмельницкой области. По решению исполкома Волочисской ГТГ, активисты, депутаты и терроборона заблокировали вход в город.

В связи с военным положением Каменец-Подольская епархия УПЦ не участвует в этом году в организации традиционного Успенского крестного хода в Почаевскую лавру. Паломники начали шествие 19 августа. Они преодолевают сотни километров пешего пути, чтобы 27-28 августа принять участие в престольных торжествах Почаевской лавры.

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