Митрополит Арсений рассказал о ситуации в Святогорской лавре

Главное: Все насельники Успенской Святогорской Лавры живы, на их попечении остаются сотни мирян, которые укрываются в подвалах обители от постоянных обстрелов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений сказал в видеобращении к митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону.

Обращение записали волонтеры, которые 16 августа привезли в Лавру продукты и медикаменты.

«Несколько сот человек у нас так и остается. Пятая часть уехала, из оставшихся уезжать хотят только единицы. Люди никому не доверяют, доверяют только Церкви. Остаются в обители, у нас в подвалах», — добавил архиерей.

Владыка поделился, что братия монастыря кормит людей, печет хлеб, молится, совершает богослужения. На Литургию собираются все, кто находится на попечении обители.

Митрополит Арсений упомянул, что живущим в Лавре людям нелегко пришлось, когда несколько недель не получалось доставить гуманитарную помощь.

Наместник Святогорской лавры поблагодарил митрополита Иллариона за поддержку и молитвы.

«Мы знаем, что Вы за нас переживаете. Владыка, Вы нам очень нужны. Даже маленькое доброе слово, услышанное от Вас, сказанное или написанное, мы по нескольку раз перечитываем... Люди со слезами слушают, потому что каждое доброе слово, которое из Ваших уст прозвучит, очень большую цену имеет в наше время», — сказал митрополит Арсений.

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