Священник УПЦ рассказал, как найти в себе силы пережить войну

Главное: Господь посылает испытания, и нужно правильно понимать и уметь терпеть жизненные трудности.

Детали: Об этом рассказал известный миссионер протоиерей Александр Проченко на молодежной встрече в Киево-Печерской Лавре, сообщает Об этом рассказал известный миссионер протоиерей Александр Проченко на молодежной встрече в Киево-Печерской Лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua

Священник отметил, что в такие времена следует помнить, что христианин призван положить жизнь за други своя. «Именно жертвенностью, готовностью помогать ближнему верующий человек и соблюдает заповеди Божии. Очень важно не забывать молиться и участвовать в таинствах Исповеди и Причастия», — напомнил он.

«Христианин не должен желать войны, но при этом, если война началась, то нельзя сидеть сложа руки. Церковь призывает защищать своих ближних и помогать им. Каждый должен по мере своих сил работать во благо Родины. Церковь активно оказывает социальную, гуманитарную помощь, поддерживает украинских военнослужащих и ежедневно возносит сугубо молитвы о прекращении кровопролития», — продолжил миссионер.

Отец Александр отметил, что война в любом случае — зло. «Но люди обычно пытаются в большей степени устранять последствия войн, а не их причины. А главная причина, почему начинаются войны, состоит в грехах, несоблюдении Божественной заповеди „возлюби ближнего твоего, как самого себя“ (Мф. 22:39)», — пояснил священник.

«Чего нам, как православным христианам, надо избегать прежде всего? Как и в мирное время, надо сторониться злорадства и незензурной брани, они никому не помогут. Также две крайности, которым не следует поддаваться при любых обстоятельствах — паника и самоуверенность. Страсти ослепляют разум и мешают здраво мыслить в сложных обстоятельствах», — подытожил протоиерей Александр Проченко.