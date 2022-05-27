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Новости > УПЦ передала ВСУ 1.5 млн грн на военную амуницию

УПЦ передала ВСУ 1.5 млн грн на военную амуницию

Александра Кудрявцева
27.05.22 14:16
97
УПЦ передала ВСУ 1.5 млн грн на военную амуницию

Главное: Украинская Православная Церковь передала 1,5 млн. грн. защитникам Украины военную амуницию и гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал во вступительном слове на открытии собрания епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви.

«Вооруженным Силам Украины передано военной амуниции на полтора миллиона гривен. Приобретены 20 автомобилей. Военным и их семьям было передано 190 тонн гуманитарной помощи. Разноплановую помощь получают подразделения Территориальной обороны. Кроме того, через нашу Церковь присоединяются и украинские приходы за границей и Поместные Православные Церкви, которые направили в епархии УПЦ десятки тонн помощи», — отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что каждый день в течении трех месяцев войны Украинская Православная Церковь оказывает помощь защитникам Украины и пострадавшим мирным жителям.

«Церковь приобщилась не только к защите Родины, но и всесторонней помощи украинским военнослужащим, больницам, мирным жителям, беженцам и всем нуждающимся», — сказал Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, сегодня в столице, в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре (Феофания), проходит собрание епископов, духовенства, монашества и мирян Украинской Православной Церкви. Делегаты от епархий Украинской Православной Церкви обсуждают возникшие в результате войны проблемы церковной жизни.

В тему: Митрополит Онуфрий в Феофании возглавил собрание епископов, священников и мирян УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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