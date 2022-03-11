Буковинский митрополит УПЦ призвал молиться о мире и поддержать беженцев

Главное: В тяжелые дни войны всем украинцам необходимо сплотиться, потому что только в единстве и поддержке друг друга — сила.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий написал в обращении.

«Враги Украины напали на нашу землю и уничтожают наших соотечественников. Украинская Православная Церковь как Церковь народа Украины осуждает кровопролитие. Знаем, что до начала войны, в нашей стране было не все в порядке. Однако мы, украинцы, не приглашали российского агрессора и не ожидали такого решения наших проблем. Но, к сожалению, за нами никто не оставил выбора. Мы не занимаемся политикой и никогда ею не занимались. Искренне молимся в эти дни за украинское войско, преданно защищающее суверенитет и целостность нашего Государства, и всячески поддерживаем его», — подчеркнул митрополит Мелетий.

Владыка отметил, что во многих храмах Черновицко-Буковинской епархии собиралась финансовая помощь для нужд украинских военнослужащих, героически защищающих нашу Родину.

Митрополит Мелетий напомнил, что в единстве залог счастливого будущего украинского народа и призвал помогать беженцам.

«К сожалению, многие наши соотечественники, проживавшие в местах, где теперь раздаются выстрелы и взрывы, остались без крыши над головой. Они вынуждены были покинуть свои города, поселки и села, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких. По мере своих возможностей наша епархия организует таким людям временное убежище, а также посредством неравнодушных православных христиан оказывает им гуманитарную помощь по их потребностям. Мы и дальше будем работать в этом направлении, чтобы беженцы, оказавшиеся на Буковине, могли спокойно проживать в нашем крае и могли удовлетворять свои элементарные жизненные потребности. Должны сделать все, чтобы они после своего возвращения домой, с благодарностью и молитвой вспоминали сочувствие и поддержку, проявленные к ним буковинцами», — отметил владыка Мелетий.

Митрополит призвал верующих молиться за скорейшее прекращение военных действий, наступление мира, за украинских военных и всех погибших.

В тему: Польская Православная Церковь помогает украинским беженцам.