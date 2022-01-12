В Церкви рассказали, когда священник может отказать в крещении

Главное: Ситуации отказа священником в таинстве Крещения возможны, но к каждому случаю необходимо подходить внимательно, всегда стараться взвесить, что для человека будет спасительнее.

Детали: Об этом рассказали священники Русской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

«Особенно редкими, по единогласному мнению пастырей, должны быть отказы в крещении. Только если вполне очевидно, что взрослый человек пришел креститься против своей воли (например, жена замучила уговорами) или он не относится к таинству всерьез, смеется над Символом веры и т.д., тогда отказать можно и нужно», — отмечается в материале.

Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин рассказывает, что его самого в детстве вообще не покрестили бы, если бы подходили к делу со всей строгостью: его родители были неверующими, а отец даже некрещеным. «Но крестная водила нас с сестрой в храм два-три раза в год, — вспоминает отец Феодор, — и я чувствовал, что это... касается моей души. И исходя из моей ситуации, мне, человеку из хорошей, но совершенно не церковной семьи, все равно было преподано таинство Крещения, и оно изменило мою душу подростка. Потом, когда я открыл Евангелие, я осознал себя верующим человеком».

«Совсем не очевидно, что если даже человек крестился без какой-то вдумчивой подготовки, не разобравшись во всех вопросах веры, — это ложный путь, — считает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма Красногорска и благочинный церквей Красногорского округа Одинцовской епархии. — Поскольку этим путем прошло огромное количество людей, в том числе известных священников, деятелей Церкви, то нельзя сказать, что этот путь однозначно плохой».

«По своему священническому опыту знаю, что люди крещеные чаще и быстрей начинают жить духовной жизнью», — делится архимандрит Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря.

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Владимир Воробьев отметил, что люди «знают, что они крещеные, и потом взрослыми почему-то приходят к вере и к церковной жизни».

Священники отметили, что решение Святейшего Патриарха Кирилла о том, что крещающимся взрослым и восприемникам крещаемых детей необходимо прежде прослушать три беседы, — это оптимальный вариант, тот минимум, без которого допускать человека до крещения немыслимо. А вот дальше начинается, по мнению отца Феодора Бородина, «поле ответственности самого человека».

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