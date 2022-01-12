Епископ УПЦ рассказал, зачем Бог пришел на землю

Главное: Бог любит человечество так, что Воплощается в Рождестве, страдает, и умирает за нас на Кресте.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр.

«Символ веры содержит краткий, но очень ясный ответ о цели Боговоплощения: „Нас ради человек и нашего ради спасения“. А святой евангелист Иоанн Богослов говорит так: „Он явился для того, чтобы взять грехи наши“ (1 Ин. 3:5). В момент явления праведному Иосифу Обручнику, архангел возвещает: „Родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их“ (Мф. 1:21)», — отметил епископ Сильвестр.

Владыка подчеркнул, что Бог «желает проявить не Своё Всемогущество, но Свою любовь. А любовь всегда действует иным способом. Нельзя заставить или принудить полюбить. Можно только любить и творить добро любимым, ожидая ответа. Таков закон любви. И Бог не заставляет, не принуждает, чтобы Его полюбили, Он Сам любит нас так, что Воплощается, страдает, и умирает за нас на Кресте», — объяснил архиерей.

По его словам, ключом к верному пониманию праздника Рождества Христова как раз является образ Господа в уничижении и в лишении славы.

«Если мы научимся любить Его в таком образе, значит мы любим по-настоящему. Любим Его Самого, а не Его славу и Его Всемогущество», — отметил владыка Сильвестр.

Чтобы обрести такую любовь, нужно оглядеться и увидеть «людей униженных, лишённых славы, лишённых самого необходимого, лишённых человеческого тепла и любви, лишённых просто доброго слова».

«Забудем хотя бы в эти дни себя и вспомним о них. Обратимся к ним, поможем, скажем доброе слово, поздравим с праздником. Ведь в образе таких уничиженных людей скрывается Сам Господь наш Иисус Христос...Будем помнить, что наше желание увидеть Христа возможно только через любовь, но кто не любит ближнего, тот не любит и Христа», — заключил епископ Сильвестр.

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