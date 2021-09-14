Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры

Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры

Александра Кудрявцева
14.09.21 17:40
167
Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви на примерах собственной жизни показывают верность Православию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Последние несколько лет мы достаточно часто встречаемся с результатами различных опросов, согласно которым Украинскую Православную Церковь поддерживают все меньше наших сограждан. Не вдаваясь в подробности этих «опросов», хочу обратить внимание на другое - как верующие относятся к своей Церкви? Дело в том, что именно практическое отношение к Телу Христову определяет наличие веры в человека. Можно много говорить о своих убеждениях, рассказывать о любви к Богу и считать себя последователем Христа, но на самом деле христианином не быть. Потому что быть им – значит жить со Христом. Не на словах, а на делах. Более того, не только жить с Ним, но и быть готовым умереть за Него. И вот тут, оказывается, не так уж и много тех, кто готов пострадать, потерпеть, но не изменить. Среди таких людей и нужно проводить социологические опросы, ведь именно они являются настоящими верующими христианами», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что верующие Украинской Православной Церкви остаются со Христом, несмотря на гонения.

«Именно в УПЦ насильно забирают храмы, а люди, желая оставаться со Христом, вместо захваченных строят новые. Потому что именно наших прихожан бьют, а они, желая быть со Христом, молятся за своих обидчиков. Потому что наши верующие терпят издевательства и физические надругательства, слышат пренебрежительные и оскорбительные слова, но от Христа не отворачиваются», - подчеркнул архиерей.

Он рассказал о примере настоящих исповедников православной веры нашего времени - православных УПЦ села Катериновка, свидетельства которых собрали в фильме «Верные».

«Этот фильм - о людях, которые готовы умереть, чтобы жить с Богом», - отметил владыка.

В тему: Вышла вторая часть фильма «Верные» о жизни общин УПЦ, пострадавших от рейдерских захватов.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми
14.09.21 08:19

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.09.21 17:46

Ученые придумали неожиданный способ застройки Марса
14.09.21 17:02

В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться
14.09.21 16:55

Google «впаяли» крупный штраф в Южной Корее
14.09.21 16:43

В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу
14.09.21 16:29

Ураганы, наводнения и климатические беженцы: синоптики сделали тревожный прогноз для Украины
14.09.21 15:59

Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения
14.09.21 15:44

Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости
14.09.21 15:28

Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
14.09.21 15:17

«Наши страны имеют общую историю»: в Ереване прошла встреча украинских и армянских депутатов
14.09.21 14:53

В Киеве педофил напоил 12-летнюю девочку и надругался над ней
14.09.21 15:59

Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения
14.09.21 13:34

Путин ушел в глухую изоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении
14.09.21 12:58

В торговых центрах появятся камеры, которые будут выявлять нарушителей противоэпидемических норм
14.09.21 12:02

Украинцам рассказали, что будет с ценой на газ
14.09.21 09:00

Коронавирус в Украине: 3 332 больных и 97 погибших
13.09.21 22:50

На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
13.09.21 22:22

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 16:24

Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 13:57

В комнате полтавской арбалетчицы обнаружили жуткие находки
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
08.09.21 15:07

Газ рекордно подорожал в Европе
07.09.21 20:19

В Херсоне подвыпивший мужчина едва не убил своего ребенка, уронив его во время танца
Фото и Видео
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
В Украине появился крайне необычный электрокар
В Украине появился крайне необычный электрокар
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.