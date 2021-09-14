Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви на примерах собственной жизни показывают верность Православию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Последние несколько лет мы достаточно часто встречаемся с результатами различных опросов, согласно которым Украинскую Православную Церковь поддерживают все меньше наших сограждан. Не вдаваясь в подробности этих «опросов», хочу обратить внимание на другое - как верующие относятся к своей Церкви? Дело в том, что именно практическое отношение к Телу Христову определяет наличие веры в человека. Можно много говорить о своих убеждениях, рассказывать о любви к Богу и считать себя последователем Христа, но на самом деле христианином не быть. Потому что быть им – значит жить со Христом. Не на словах, а на делах. Более того, не только жить с Ним, но и быть готовым умереть за Него. И вот тут, оказывается, не так уж и много тех, кто готов пострадать, потерпеть, но не изменить. Среди таких людей и нужно проводить социологические опросы, ведь именно они являются настоящими верующими христианами», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что верующие Украинской Православной Церкви остаются со Христом, несмотря на гонения.

«Именно в УПЦ насильно забирают храмы, а люди, желая оставаться со Христом, вместо захваченных строят новые. Потому что именно наших прихожан бьют, а они, желая быть со Христом, молятся за своих обидчиков. Потому что наши верующие терпят издевательства и физические надругательства, слышат пренебрежительные и оскорбительные слова, но от Христа не отворачиваются», - подчеркнул архиерей.

Он рассказал о примере настоящих исповедников православной веры нашего времени - православных УПЦ села Катериновка, свидетельства которых собрали в фильме «Верные».

«Этот фильм - о людях, которые готовы умереть, чтобы жить с Богом», - отметил владыка.

В тему: Вышла вторая часть фильма «Верные» о жизни общин УПЦ, пострадавших от рейдерских захватов.