В УПЦ презентовали камерную версию «Молитвы за Украину»

Главное: В Украинской Православной Церкви к 30-летию независимости презентовали клип с камерной версией «духовного гимна Украины».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», видео клипа опубликовал телеканал «Глас».

«Молитву за Украину», которую написали в 1885 году Александр Конинский и Николай Лысенко, исполнили победитель вокального шоу «Голос страны — 2017» протоиерей Александр Клименко и праправнук великого композитора, заслуженный деятель искусств протодиакон Николай Лысенко.

Аккомпанировал певцам известный пианист-виртуоз Евгений Хмара.

«Настоящий духовный гимн Украины! Поздравления каждому, кто молится за страну, за ее народ, за ее счастье! Поздравление каждому, кто благодарит Бога за эти последние 30 лет и за все, что имела Украина, искренне кланяется Ему! Поздравление каждому, кто благословляет Господа за все, что Он послал нам за эти годы! Поздравление каждому, кто создает, строит, спасает и объединяет! На Вас благодать Божия и добрая память потомков! Счастья дай Бог народу нашему и многая и благая лета!» — написал отец Александр.

В тему: Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с 30-летием независимости.