В Запорожской области верующие УПЦ пройдут 30 км крестным ходом к чудотворной иконе «Всецарица»

Главное: В Запорожской области 30 августа верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом с молитвой об онкобольных к чудотворной иконе Богородицы «Всецарица» в Свято-Елизаветинском монастыре.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«В последнее время онкологические заболевания стали настоящим бичом. У многих из нас есть близкие и знакомые, страдающие от этого страшного недуга. Многие обращаются ко мне лично и в наши храмы с просьбой помолиться об исцелении страдающих онкологическими заболеваниями разной степени тяжести, облегчении страданий болящих. Во всем мире особым почитанием пользуется икона Божией Матери „Всецарица“, известная как врачевательница от этого недуга...Дорогие мои! Я приглашаю всех желающих и имеющих силы пройти 30 км между нашими женскими монастырями с молитвой ко Пресвятой Богородице, испрашивая у нее Материнского ходатайства пред Небесным Сыном, и своим паломническим трудом прославить Божию Матерь», — обратился митрополит Лука.

Крестный ход начнется 30 августа в Свято-Николаевском женском монастыре Запорожья, где в 7.00 начнется Божественная литургия, во время которой участники крестного хода и все желающие смогут причаститься Святых Христовых Таин.

После Божественной литургии верующие с иконами Богородицы «Всецарица», Запорожской «Самарская» («Новокайдакская») и молитвой пройдут до Свято-Елизаветинского женского монастыря, где паломников ждет встреча, ужин и ночлег.

31 августа, в день праздника иконы «Всецарица», в Свято-Елизаветинском монастыре в 8.00 начнется праздничная Божественная литургия.

«Давайте вместе совершим Крестный ход и обратимся к нашей Мамочке-Заступнице за благословением, испрашивая облегчения для себя, близких и всех, страдающих онкозаболеваниями и прочими недугами, ведь Матерь Божия всегда ходатайствует о нас пред своим Сыном — Господом нашим Иисусом Христом», — призвал митрополит Лука.

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