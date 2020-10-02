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Новости > Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир

Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир

Александра Кудрявцева
02.10.20 16:12
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Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир

Главное: Христианам, призванным быть чадами света, не надо смешиваться с толпой, не приставать ко всем знакомым и незнакомым с укорами. Об этом рассказал митрополит Антоний.

Детали: Необходимо жить так, чтобы поступки христиан являлись примером для тех, кто жил и живет почти как язычники.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Какой свет мы несем в мир? А что мы можем? Это уже тем, кто поставлен светить, а нам бы самим побыть среди тех, о которых говорят «ясная душа». Нам всем, дай Бог, знать и общаться с такими, кто может благотворно действовать, умиротворяя и обогащая общающихся с ними. Но мы что можем? Апостол указывает на то, к чему мы должны стремиться, то есть иметь плоды Духа: благость, праведность и истину (Еф. 5, 9). Как реально представить себе хотя бы благость? Что это — всегда и для всех быть добреньким, всегда помогать, закрывать глаза на все безобразия, творившиеся в мире? Нет, конечно«,- отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что любое дело нужно начинать молитвой к Богу.

«Ясно, как надо поступить? — „Господи, благослови!“. Не очень понятно? — „Господи, вразуми!“. Трудно? — „Господи, помоги!“. И любое обращение завершать: „Да будет воля Твоя!“. Обстоятельствами Господь поможет, если обращаемся к Нему», — подчеркнул владыка.

По его мнению, важным является еще то, что христианам, призванным быть чадами света, не надо смешиваться с толпой, не приставать ко всем знакомым и незнакомым с укорами, что они не так живут, а обличать примерами своей жизни.

«Не секрет, что многие из окружающих нас могут сказать: «Все так живут», — то есть беззаконно. Укажи хоть на некоторых, кто живет по совести и счастлив. Мы можем о себе сказать, что стараемся жить по заповедям Божиим и не жалуемся на трудности и болезни, неприятности. То же, что делают те, кто считает, что им закон не писан. О том стыдно и не надо говорить, если только в исключительных случаях, когда надо предупредить: «Смотри, плохо кончится!», — дал совет митрополит Антоний.

Он напомнил, что частая исповедь поможет очистить душу и осветить ее покаянием.

«Тем же, кто хотел бы чаще проветривать свою душу и освещать ее покаянием, но не всегда возможна частая исповедь, и не каждому стоит открывать свою душу, опытные духовники советуют говорить вечером, когда стихнут все заботы о всем происшедшем Господу как на исповеди», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о единственном пути к бессмертию.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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