Митрополит Антоний рассказал о единственном пути к бессмертию

Главное: Любовь — единственный путь к бессмертию для живых и усопших.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В любви нет смерти. Все, кого мы по-настоящему любили в прошлом и любим сейчас, силой Божественной любви сочетаются с вечностью.. Пока горит любовь в нашем сердце — они живы. Любовь — единственный путь к бессмертию для живых и усопших. Любовь рушит любые временные и пространственные преграды, для нее нет ограничения времени, нет прошлого и будущего, есть только безусловная бесконечность..Любовь никогда не перестанет быть любовью. Никогда не предаст. Никогда не завершит свое шествие. Она неисчерпаема, как неисчерпаем Бог», — напомнил митрополит Антоний.

Он отметил, что любовь — главный источник сил и преображения человеческого сердца.

«Человек рожден для любви, но по своей греховной природе он боится ее, душит страхами, глушит ее голос самостью и высокомерием. Любовь же только робко напоминает о себе.

Человек постоянно в поиске сил для жизни, ищет их где угодно, но не черпает силы в главном источнике, дарованном нам Господом при рождении, неиссякаемом источнике Божественной любви, находящемся в нашей душе. И пока человек не откроет в себе этот родник, не начнет черпать из него живую воду, он не будет полноценно жить, а сможет лишь обреченно прозябать», — подчеркнул владыка.

Архиерей рассказал о целительных дарах Господа для преображения души: Святом Причастии, молитве, воздержании, благодаря которым мы можем очистить свою душу от грязи, которая скрывает под толстым слоем вечный источник жизни.

Владыка напомнил об удивительных свойствах любви.

«Любовь проявляется в наших немощах. Ведь только почувствовав свою несостоятельность, мы вспоминаем о Творце, Источнике любви, надежды и веры, обращаемся к Нему за помощью, вручаем свою жизнь и душу. Любовь постоянно благодарит. Это ее второе „я“. Она славит непрестанно Создателя, она этим живет», — заключил митрополит Антоний.

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