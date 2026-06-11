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Новости > Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

Александр Панько
11.06.26 13:17
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Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

После провала попыток россиян прорваться в Славянск, враг сместил фокус внимания в Донецкой области. Теперь главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российская армия сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года.

На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Согласно данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца от 10 июня, штурм Константиновки ведут две крупные тактические группы противника — «Бахмут» и «Дзержинск» (Торецк). Сейчас их передовые подразделения находятся примерно в двух километрах друг от друга.

Тактическая группа «Бахмут» продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, захватив ее южную часть. Российские силы вошли в северо-восточную часть Константиновки и продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск — Бахмут до железнодорожной станции.

Тактическая группа «Дзержинск» продвинулась со стороны Ильиновки, охватив районы от северо-западной до юго-западной окраины города. По оценкам наблюдателей, этой группе удалось добиться тактического прорыва в западной части Константиновки.

Саму железнодорожную станцию «Константиновка» российским войскам захватить не удалось. Кроме того, украинские силы успешно зачистили Долгую Блаку на юго-западе от города от российских диверсионно-разведывательных групп.

Аналитики ISW подчеркивают, что российские войска, скорее всего, продолжат проникать вглубь Константиновки и смогут закрепиться в отдельных районах города летом 2026 года.

Однако это продвижение обойдется оккупантам огромными потерями, а оперативный успех в масштабах всего «Крепостного пояса» маловероятен.

Россияне, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но при этом, скорее всего, понесут большие потери.

Напомним, ВСУ унижают российскую армию прямо у нас на глазах.

Тэги: Россия, Донбасс, наступление

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