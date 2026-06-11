Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 во вторник, 16 июня. Цель участия Зеленского — способствовать восстановлению консенсуса среди лидеров «Большой семерки» по поддержке Украины. Об этом сообщило издание Le Monde.

«Это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить консенсус в рамках G7 по поддержке Украины с разных аспектов войны, включая необходимость переговоров», — подчеркнул Макрон, намекая на некоторые разногласия между позициями европейских лидеров и американского президента Дональда Трампа.

Саммит G7 пройдет в Эвиане, на юго-востоке Франции, и стартует в понедельник, 15 июня. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал участников сосредоточить внимание на правах человека в своих дискуссиях.

Кроме Владимира Зеленского, на встречу также приглашены лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Главной темой обсуждений будет война на Ближнем Востоке, в частности вопрос закрытия Ормузского пролива, который влияет на мировую экономику через резкий рост цен на топливо. Также планируются переговоры по Ирану.

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий во время брифинга отметил, что Украина всегда поддерживает встречи с США, однако графики лидеров еще согласовываются.

«Что касается контактов со Соединенными Штатами. Наверное, еще рано говорить, потому что согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и разных лидеров. Но мы всегда за контакты с американской стороной», — отметил он.

Недавно Владимир Зеленский уже общался с представителями Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря МИД, Украина стремится «выйти на хорошие, большие новости, как раз в районе саммита G7».

Напомним, Зеленский присоединится к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите в Эвиан-ле-Бен.