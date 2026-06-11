Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

Агата Кловская
11.06.26 12:51
86
Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 во вторник, 16 июня. Цель участия Зеленского — способствовать восстановлению консенсуса среди лидеров «Большой семерки» по поддержке Украины. Об этом сообщило издание Le Monde.

«Это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить консенсус в рамках G7 по поддержке Украины с разных аспектов войны, включая необходимость переговоров», — подчеркнул Макрон, намекая на некоторые разногласия между позициями европейских лидеров и американского президента Дональда Трампа.

Саммит G7 пройдет в Эвиане, на юго-востоке Франции, и стартует в понедельник, 15 июня. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал участников сосредоточить внимание на правах человека в своих дискуссиях.

Кроме Владимира Зеленского, на встречу также приглашены лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Главной темой обсуждений будет война на Ближнем Востоке, в частности вопрос закрытия Ормузского пролива, который влияет на мировую экономику через резкий рост цен на топливо. Также планируются переговоры по Ирану.

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий во время брифинга отметил, что Украина всегда поддерживает встречи с США, однако графики лидеров еще согласовываются.

«Что касается контактов со Соединенными Штатами. Наверное, еще рано говорить, потому что согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и разных лидеров. Но мы всегда за контакты с американской стороной», — отметил он.

Недавно Владимир Зеленский уже общался с представителями Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря МИД, Украина стремится «выйти на хорошие, большие новости, как раз в районе саммита G7».

Напомним, Зеленский присоединится к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите в Эвиан-ле-Бен.

Тэги: Дональд Трамп, G7, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.26 13:17

Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

11.06.26 12:38

В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

11.06.26 12:19

Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

11.06.26 11:55

Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, — Зеленский

11.06.26 11:43

Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

11.06.26 11:34

Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

11.06.26 11:31

Украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

09.06.26 09:23

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 9 июня

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

05.06.26 14:15

В Украине появится новый уникальный праздник

05.06.26 09:53

В Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные

06.06.26 13:40

Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

06.06.26 12:57

Сибига рассказал, где просчитался Путин

Фото и Видео
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди