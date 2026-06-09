Китай пообещал поддержку КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в КНДР. Там он встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

Глава китайского государства сказал: «Независимо от того, как будет меняться международная обстановка, твердая позиция китайской партии и правительства в отношении поддержки традиционной дружбы с КНДР не изменится, как не изменится и твердая поддержка руководства товарища Ким Чен Ына в деле социалистического строительства в КНДР».

Политик добавил, что готов вместе с Ким Чен Ыном усиливать стратегическое руководство развитием отношений Китая и КНДР, продвигать их развитие, добиваться новых результатов на благо народов двух стран и вносить позитивный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона и мира.

Ранее в КНДР жестко ответили США по поводу ядреного оружия.