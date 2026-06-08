Украина переламывает ход событий в войне в свою пользу, и шансы на прекращение огня высоки как никогда. Однако для Европы это не повод для радости, скорее наоборот, это приведет к ужасающим последствиям. Такое мнение высказал британский депутат Майк Мартин в статье для The Telegraph.

Как отмечает Мартин, два фактора обеспечили победную стратегию Украины.

Во-первых, Украина превзошла Россию в инновациях. В то время как украинцы стали мировыми лидерами в области беспилотных технологий, Россия полагалась на тактику столетней давности: войну на истощение грубой силой. Однако применение артиллерии и живой силы для решения проблемы эффективно только в том случае, если они достигают противника.

В то же время украинские беспилотники перекрыли российскую логистику, атакуя поставки, направляющиеся на передовую, и теперь обладают достаточной дальностью полета, чтобы атаковать основной маршрут снабжения российских войск в Крыму и Херсонской области.

Вторая часть стратегии Украины заключается в нанесении ударов вглубь российской территории с использованием сочетания ракет и беспилотников. Эти атаки умело используют западную разведывательную информацию для подрыва ключевых источников дохода, поддерживающих военную машину Путина — нефтеперерабатывающих заводов, фабрик, портов, железных дорог и мостов. Проще говоря, Украина душит российскую экономику: доходы от нефти падают, а стоимость всего остального растет.

В результате Россия впервые выглядит серьезно уязвимой в экономическом и политическом плане. Для украинцев это повод для осторожной надежды.

Однако Западу необходимо очень серьезно задуматься о том, что будет дальше, поскольку победа любой из сторон в этой войне несет в себе серьезные риски для европейских стран, считает эксперт.

«Для Путина эта война экзистенциальна — не только для России, но и для него самого. Россия склонна избавляться от лидеров, проигравших войны, как в политическом, так и в буквальном смысле. Путин знает это и действует в состоянии повышенной паранойи, опасаясь покушения или потенциального государственного переворота», — отмечает Мартин.

Он подчеркивает: даже если путинский режим будет свергнут, отсутствие очевидного преемника порождает огромный риск. Это был бы крайне сложный процесс, а сложный процесс в самом вооруженном ядерном государстве мира — «это то, чего мы не хотели бы видеть», — указывает он.

Но есть и другое опасное последствие, которому на Западе уделяется мало внимания.

«Прекращение огня на Украине не демобилизует российскую армию. Оно освободит её. По последним оценкам, в действующей армии 1,32 миллиона солдат, и 700 000 дислоцированы на Украине. Многие из них — бывшие заключенные, освобожденные из тюрьмы в качестве пушечного мяса для поддержания войны на истощение Путина», — подчеркивает эксперт.

В результате российские солдаты будут искать место, где можно выплеснуть свою злость. Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, уже предупредил, что Путин готовится натравить этих людей на врагов России в случае прекращения огня.

Напомним, Киев начал операцию по принуждению РФ к миру.