Украина начала масштабную операцию по принуждению России к миру, пытаясь воплотить тот же замысел с перерезанием «сухопутного коридора в Крым», который провалился во время масштабного контрнаступления 2023 года. Только теперь Украина действует другими методами и, похоже, достигает успеха. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

СМИ отмечает, что еще полгода назад позиции Москвы выглядели значительно сильнее: российские войска продвигались вперед, а Украина испытывала острый дефицит ресурсов. Однако сейчас ситуация меняется: украинские дроны все чаще наносят удары по важным объектам на территории РФ и оккупированных территориях, а темпы российского наступления существенно замедлились.

Издание обращает внимание на трассу Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Именно эта магистраль стала одной из главных целей украинских ударов. В течение последних недель на маршруте регулярно уничтожаются грузовики, топливозаправщики и другая техника, обеспечивающая снабжение российских войск.

Как пишет The Telegraph, кампания фактически возрождает одну из ключевых идей контрнаступления 2023 года — изоляцию Крыма. Однако теперь для этого используются не танки и пехота, а ударные беспилотники.

В то же время The Telegraph подчеркивает, что окончательный результат будет зависеть от того, сможет ли Украина сохранить преимущество в беспилотных технологиях и продолжить наращивать давление на российскую логистику.

При этом эксперты, с которыми говорил автор публикации, приводят еще одно принципиальное отличие от контрнаступления 2023 года. Тогда Украина широко анонсировала свои планы, и россияне четко понимали, к чему им нужно готовиться. В то время как сейчас все происходит с гораздо более высоким уровнем оперативной секретности. Все видят лишь то, что уже происходит, но «не ожидайте, что украинцы заранее объявят о своем следующем шаге», — добавляет автор статьи.

Напомним, Путин отказался от участия Европы в переговорах по Украине.