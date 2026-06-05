Путин отверг идею участия европейских лидеров в переговорах о прекращении войны в Украине и настоял на мирном соглашении, которое было заключено между ним и Трампом на Аляске. Об этом пишет Bloomberg.

Ссылаясь на анонимных чиновников, издание отметило, что возможное участие в переговорах обсуждали представители Германии, Франции и Великобритании. Также они согласовывали свое участие с украинской стороной.

Однако сам Путин настаивал на том, что он якобы достиг компромиссного соглашения с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже. Также он заявил, что Европа может сыграть роль в прекращении войны «не путем поставок оружия, а путем попыток убедить киевские власти согласиться на компромиссы, о которых мы говорим».

Издание напомнило, что Путин требует от Киева отдать весь Донбасс, а в обмен на это он пообещал остановить боевые действия на текущей линии фронта.

Журналисты отметили, что именно на фоне этого противоречия переговоры между Украиной и Россией при участии США зашли в тупик. Также этому способствует сосредоточение Трампа на войне с Ираном, добавляет издание.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский написал открытое письмо кремлевскому диктатору Путину. В нем Зеленский призвал Путина завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.