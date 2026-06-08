Генштаб ВСУ сообщил свежие вести с фронта

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на понедельник, 8 июня, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 240 боевых столкновений.

Сказано: «За минувшие сутки противник совершил 86 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб».

При этом россияне применили 9 184 дрона-камикадзе и совершили 3 296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 – из реактивных систем залпового огня.

Ранее в Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу окончания войны.