В КНДР жестко ответили США по поводу ядреного оружия

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сделала жесткое заявление. По ее словам, КНДР не откажется от ядерного оружия.

Она ответила на слова президента США Дональда Трампа, который после визита в Китай сказал, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Пекина.

Чиновница подчеркнула: «КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета».

Добавляется: «Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны».

Указывается: «КНДР ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет, что было бы нарушением Конституции. Вокруг нас формируется агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием, проводятся враждебные военные учения и размещаются атомные вооружения».

Ранее Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР.