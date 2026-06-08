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Новости > Трамп раскрыл свои отношения с Нетаньяху

Трамп раскрыл свои отношения с Нетаньяху

Александр Панько
08.06.26 09:23
181
Трамп раскрыл свои отношения с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп поведал о своих отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Признался, что между ними есть разногласия.

Политика сказал: «Я с ним не согласен по паре вещей. Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь. Я хотел бы видеть более точечную атаку по «Хезболлах». Думаю, она должна быть более точечной, и мы можем помочь им с этим или можем рекомендовать Сирию».

При этом американский лидер подчеркнул, что, все же, хорошо ладит с израильским премьером.

Ранее Трамп жестко обругал Нетаньяху.

Тэги: США, мир, Израиль, Дональд Трамп

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